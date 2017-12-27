/ На челябинских кладбищах заканчиваются места

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С неожиданной проблемой столкнулись власти Челябинска под конец года. На кладбищах почти закончились места, хоронить усопших скоро станет негде. Вопрос постарались решить как можно быстрее, уже обратившись в ближайшие районы за землей.
Кладбища, которые работают, по ним работаем. В Красноармейском и Сосновском районах мы запросили земли на перспективу. Мы много говорим об агломерации, которая заявляет о себе, и эти вопросы в случае появления агломерации, мы и так решим. — прокомментировал мэр Челябинска Евгений Тефтелев.
Напомним, год назад такой проблемы не было. Ритуальщики предлагали сделать землю платной, чтобы была возможность устраивать семейные захоронения, и в принципе навести порядок на рынке похоронных услуг.