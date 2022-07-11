На челябинские дороги вернут троллейбус-гармошку

Ремонт единственного сохранившегося экземпляра уже начали

В Челябинске специалисты Миндортранса начали ремонтировать троллейбус-гармошку. Такой в городе сохранился в единственном экземпляре. После восстановительных работ машину вернут на маршрут. Об этом рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

Сочлененный троллейбус ЗиУ-683В вышел на линию 27 лет назад. Он имел 47 сидячих мест — почти в полтора раза больше, чем в троллейбусе без «гармошки». По числу сидячих мест среди челябинского общественного транспорта машина уступила лишь сцепке из двух трамвайных вагонов. Общая вместимость ЗиУ-683В — до 164 пассажиров.



«Гармошек» на челябинских дорогах нет уже несколько лет. Миндортранс взялся вернуть запомнившуюся многим модель в аутентичном виде.



«Перед нами стояла задача сохранить максимальную аутентичность данной машины. Поэтому, например, в рамках ремонта складывающиеся двери, круглые фонари и другие элементы не будут меняться на непохожие современные аналоги», — написал Александр Егоров.

Капитально-восстановительный ремонт специалисты Миндортранса планируют завершить до конца лета, после чего машина вернется на маршрут. Варианты раскраски сейчас рассматривают разные, но стараются подогнать ее под цвет будущих новых троллейбусов, заменяемых по концессии.

