На Челябинск вылилась половина месячной нормы осадков

Температура воздуха сохранялась на уровне 14—18 градусов

Челябинск за сутки получил половину месячной нормы осадков в виде дождя. В регионе на реке Ай может резко подняться уровень воды из-за выпадения 73 мм осадков на гидропосту Веселовка, сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».



По данным ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью на Магнитогорск и Челябинск вылилось 30 мм осадков. В целом циклон охватил Южный Урал, южную часть Свердловской области и прошел по линии Нижнего Тагила, Алапаевска, Табора.

«В ближайшие двое суток, 27—28 июля, циклон будет располагаться на территории Свердловской области, дожди пройдут во всех ее районах, местами ожидаются сильные, 27 июля очень сильные дожди. Кое-где прогремят грозы при порывистом ветре. Будет прохладно, на 5—6 градусов ниже нормы: ночью 8—13 градусов, днем 13—18 градусов. В Екатеринбурге 27 июля сильный дождь, ночью 11 градусов, днем 14 градусов; 28 июля умеренный дождь, ночью 11 градусов, днем 16 градусов», — отмечается в организации.

Дождь станет слабее 29 июля. 30-го числа он будет идти местами. Температура при этом повысится до 16—20 градусов.