Сегодня днем, 5 февраля, Челябинск окутал густой туман. Жители города поделились своими фотографиями с ИА «Первое областное».
«У нас тут из окна обычно стройка видна, многоэтажку возводят, а сегодня она как будто куда-то испарилась. Башенных кранов также след простыл. Давно у нас такого тумана не было»,— рассказала читательница Марина.
Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозировали в воскресенье туман и небольшой снег.
При этом челябинский аэропорт работает в штатном режиме: согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейсы выполняются в назначенное время.