На Челябинск опустился густой туман

Ранее синоптики предупреждали о возможном возникновении этого атмосферного явления

Сегодня днем, 5 февраля, Челябинск окутал густой туман. Жители города поделились своими фотографиями с ИА «Первое областное».

«У нас тут из окна обычно стройка видна, многоэтажку возводят, а сегодня она как будто куда-то испарилась. Башенных кранов также след простыл. Давно у нас такого тумана не было»,— рассказала читательница Марина.



Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозировали в воскресенье туман и небольшой снег.

При этом челябинский аэропорт работает в штатном режиме: согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейсы выполняются в назначенное время.