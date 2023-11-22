На Челябинск движется циклон с ледяным дождем

ГИБДД региона просит предупредило водителей об ухудшении ситуации на дорогах

22 ноября на юге Челябинской области прошел ледяной дождь. Сильный гололед сковал дороги, в Магнитогорске отменили движение автобусов на двух городских маршрутах, а в ГИБДД сообщили о росте числа ДТП. Теперь холодный дождевой фронт движется на Челябинск, сообщили в госавтоинспекции региона.

В Челябинске принимаются меры готовности к ледяному дождю. В городском комитете дорожного хозяйства предупредили, что обработают опасные участки реагентами. Речь идет о спусках, подъемах и перекрестках. Пока же в уборке задействовано 506 человек и 165 единиц техники.

О приближающейся непогоде предупредили и в ГИБДД региона.

«Холодный дождевой фронт приближается к Челябинску. Просим быть предельно осторожными!», — сделали рассылку сообщений в ведомстве.

Напомним, сегодня на юге региона из-за сильного наката на дорогах остановилась продажа билетов на рейсы из Магнитогорска в Челябинск и Троицк. Водители показали, как на трассе коровы не могут перейти проезжую часть из-за гололеда. В Варненском районе отменили рейсы школьных автобусов.