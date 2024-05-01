На чае и полотенцах житель Копейска обманул россиян на 200 тысяч рублей

Посредничество из Китая он открыл на сайте объявлений

25-летний копейчанин обманул жителей нескольких регионов России. Его задержали в Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Копейску. По их данным он предалагал посредничество в продаже товаров для дома и авто на популярном сайте объявлений.

Сначала он предлагал услуги посредника по доставке товаров из Китая южноуральцам. Речь шла о чае, полотенцах, автомобильных диффозрах. Потенциальные покупатели из Копейска и Челябинска перевели ему около 80 тысяч рублей.

затем выяснилось, что жители Санкт-Петербурга и Московской области перевели копейчанину около 124 тысяч рублей «за помощь в доставке товаров». После этого «продавец» потерялся и скрылся в Санкт-Петербурге.

«После задержания молодой человек признался, что потратил полученные средства на свои нужды. Сейчас полицейские выясняют, причастен ли этот гражданин к аналогичным преступлениям на территории России»,

— рассказали в главке.