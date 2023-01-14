На борту самолета «Уральских авиалиний» родился ребенок

В числе пассажиров рейса оказались акушерки и неонатолог, которые приняли роды

Во время рейса из Москвы в Таджикистан на борту самолета компании «Уральские авиалинии» родился ребенок. Как сообщили 14 января в пресс-службе авиакомпании, девочка появилась на свет абсолютно здоровой.

«Это случилось на рейсе Жуковский — Худжанд. После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. Старший бортпроводник Кристина обратилась к пассажирам по громкой связи с просьбой откликнуться медицинским работникам. Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог»,— рассказали представители авиакомпании.

Медицинские работники оценили ситуацию, согласовали действия и приняли у женщины роды. Спустя час на свет появилась здоровая девочка ростом 46 сантиметров и весом 2600 граммов. В аэропорту Худжанда молодую маму уже ждала карета скорой помощи, которая отвезла женщину и ее новорожденную дочь в больницу.

В «Уральских авиалиниях» также добавили, что командир экипажа предлагал приземлиться в ближайшем аэропорту, однако медики заверили, что в этом нет необходимости.