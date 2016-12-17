На борту разбившегося над Черным морем Ту-154 был южноуралец

Магнитогорец Владимир Поляков пел в хоре Александрова.
Сегодня утром страшное горе объединило страну. В небе над Черным морем рухнул самолет
Как сообщает магнитогорский сайт verstov.info, крушение самолета
— Владимир был очень добрым, светлым и веселым человеком. Это могут подтвердить все, кто его знал. С ансамблем он побывал во многих странах. Но поверить, что его судьба оборвалась таким трагическим образом, я никак не могу»,— рассказал verstov.info лучший друг Владимира Полякова Иван Чурилин.
Напомним, сегодня утром самолет Министерства обороны вылетел из Сочи в Сирию, однако до конечного пункта не добрался. Через 20 минут лайнер исчез с радаров. Обломки воздушного судна были найдены в Черном море. По предварительным данным, погибли 92 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Соболезнования родственникам погибших выразил губернатор Челябинской области.