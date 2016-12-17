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На борту разбившегося над Черным морем Ту-154 был южноуралец

На борту разбившегося над Черным морем Ту-154 был южноуралец
Самолет , южнлуралец , Черное море
26.12.2016 00:07:33

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Магнитогорец Владимир Поляков пел в хоре Александрова.

Сегодня утром страшное горе объединило страну. В небе над Черным морем рухнул самолет Ту-154. В результате крушения погибло почти 100 человек. Среди них оказался и южноуралец.

Как сообщает магнитогорский сайт verstov.info, крушение самолета Ту-154 над Черным морем запрямую затронуло и Южный Урал. По данным СМИ, находившийся на борту артист ансамбля песни и пляски имени Александрова Владимир Поляков являлся уроженцем Магнитогорска. Мужчина окончил в Челябинской области музыкальное училище, после чего уехал в Москву.

— Владимир был очень добрым, светлым и веселым человеком. Это могут подтвердить все, кто его знал. С ансамблем он побывал во многих странах. Но поверить, что его судьба оборвалась таким трагическим образом, я никак не могу»,— рассказал verstov.info лучший друг Владимира Полякова Иван Чурилин.

Напомним, сегодня утром самолет Министерства обороны вылетел из Сочи в Сирию, однако до конечного пункта не добрался. Через 20 минут лайнер исчез с радаров. Обломки воздушного судна были найдены в Черном море. По предварительным данным, погибли 92 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Соболезнования родственникам погибших выразил губернатор Челябинской области.

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