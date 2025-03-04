Более 7 миллионов рублей субвенций получат в 2025 году южноуральские муниципалитеты на организацию борьбы с ландшафтными пожарами, сообщил председатель комитета Заксобрания по экологии и природопользованию Михаил Махов.
На 1 марта 2025 года между министерством общественной безопасности области и органами местного самоуправления заключены 35 соглашений о предоставлении субвенций. Эти средства направляются на организацию тушения пожаров по договорам в соответствии с планами тушения и за работу дежурных диспетчеров.
Напомним, во время пожароопасного сезона 2024 года было потушено 867 ландшафтных пожаров — в 12 раз меньше, чем годом ранее, при этом их площадь сократилась в 60 раз.