На борьбу с природными пожарами в Челябинской области предусмотрено 7 млн рублей в 2025 году

Деньги — субвенции местным бюджетам для организации работы диспетчеров и организации тушения

Более 7 миллионов рублей субвенций получат в 2025 году южноуральские муниципалитеты на организацию борьбы с ландшафтными пожарами, сообщил председатель комитета Заксобрания по экологии и природопользованию Михаил Махов.

На 1 марта 2025 года между министерством общественной безопасности области и органами местного самоуправления заключены 35 соглашений о предоставлении субвенций. Эти средства направляются на организацию тушения пожаров по договорам в соответствии с планами тушения и за работу дежурных диспетчеров.

Напомним, во время пожароопасного сезона 2024 года было потушено 867 ландшафтных пожаров — в 12 раз меньше, чем годом ранее, при этом их площадь сократилась в 60 раз.