На борьбу с последствиями ночного снегопада в Челябинске вывели почти 200 спецмашин

Дорожники убирают снег и посыпают улицы солью

Челябинские дорожники сегодня, 7 января, вывели на улицы города 199 спецмашин и 254 рабочих. Они расчищают дороги, тротуары, прилотковую часть и остановки общественного транспорта от снега, сообщают в комитете дорожного хозяйства.



«Информация о количестве техники и рабочих предоставлена с учетом данных администраций районов», — уточнили в КДХ.

Помимо уборки снега улицы Челябинска обработают солью. Использование противогололедных материалов в областном центре строго регламентировано. На вынужденную меру дорожники пойдут, чтобы избежать гололеда на проезжей части.

В МЧС предупредили о надвигающейся на Челябинскую область непогоде. В регионе ожидается мокрый снег, «каток» на дорогах и сильный ветер.