В Челябинске для очистки от снега вывели усиленные патрули дорожных рабочих. Сейчас на улицах города работают 187 спецмашин и 647 дорожников. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.
Сегодня чистят дорожное покрытие, тротуары, прилотковые части и остановки общественного транспорта.
Обычно на улицы выходит почти в два раза меньше работников и не более 150 машин.
Напомним, новая неделя в регионе началась со снега и минусовых температур. Во вторник синоптики обещают умеренные осадки и на градус выше. До четверга в городе будет сохраняться небольшой минус, осадков не ожидается. К пятнице в регионе потеплеет, но будет пасмурно.