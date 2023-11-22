На Большой уральской тропе появится водный маршрут

Он протянется через 18 рек на 3,5 тысячи километров

Большая уральская тропа в скором времени будет не только пешеходной: ее создатели запускают водный маршрут протяженностью около 3,5 тысячи километров. Он пройдет через реки Вижай, Велс, Усьва, Уфа, Сим, Юрюзань, Урал и многие другие — всего через 18 рек, расположенных на территории пяти уральских регионов. На сегодняшний день маршрут находится в разработке, на весну — лето 2024 года запланирована разведка. Подробнее о проекте рассказали создатели Большой уральской тропы в соцсети «ВКонтакте».

Идея создать водный маршрут пришла Петру Штеркелю, одному из создателей Большой уральской тропы. Он много лет изучал и посещал водоемы Урала, хорошо знает их характер и решил, что водный маршрут будет интересен туристам.

«Точка входа и точка выхода на водный маршрут Большой уральской тропы будет находиться рядом с пешеходным маршрутом, а сам водный трек — идти параллельно основной тропе. Длина водного трека — примерно 3000—3500 км. Везде пройти по рекам не получится, потому что они не все пересекаются. На всех я был, поэтому понимаю, из каких рек куда можно „перепрыгнуть“, какой характер реки. Я собрал классические маршруты, плюс есть несколько малоизвестных»,— рассказал Петр Штеркель.

Сплавляться можно будет на любом плавсредстве, но необходимо помнить, что часть маршрута до очередной реки придется идти пешком. Поэтому лучше всего будет использовать легкие надувные лодки, которые можно будет сдуть и спокойно идти до следующей реки.

Сложных водных участков на маршруте не будет, поэтому необходимости в специальной подготовке нет.

Пока маршрут находится в детальной проработке. На следующий год запланирована его разведка, принять участие в которой смогут все желающие туристы, имеющие опыт многодневных походов и сплавов.

Предлагаем вспомнить, как создавалась Уральская большая тропа и через какие точки Челябинской области она проходит.