На Большой уральской тропе обустроят пешие, велосипедные и водные маршруты

Проект победил в первом грантовом конкурсе Президентского фонда природы

Жительница Челябинской области Оксана Лыткина (Соло) как путешественник проекта «Урал на каблуках» прошла 2300 километров по Уральским горам. Путешествие длилось несколько месяцев: с начала мая и по осень. Непростой поход вылился в целый проект по совершенствованию тропы, который победил в первом грантовом конкурсе Президентского фонда природы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Инициатива «Зеленая линия Большой уральской тропы» должна будет облегчить путь будущих туристов, которые захотят преодолеть маршрут.

«Тропа выстроена так, что идет от локации к локации. Там разные условия, есть буреломы, но они проходимы, я прошла одна с палаткой. Конечно, самым сложным был Северный Урал. Интерес к такому виду отдыха растет, все больше людей хотят повторить этот маршрут», — поделилась Оксана.





Впервые пройти по маршруту Оксана решила в 2023 году. Опыт путешествий тогда имелся: женщина уже гуляла по тропам в Турции, Испании, Португалии. Вот только на Урале все оказалось не так просто: туристка немного не дошла от Зюраткуля до Белой горы. А в прошлом году, когда на Уральской тропе сделали маркировку на протяжении 2300 километров, Оксана Соло решила повторить.

«Я подумала: „Ну почему бы и нет, почему бы не попробовать, ведь уже есть опыт преодоления 600 километров?“ Мне было интересно, смогу ли я пройти из Оренбурга, перейти в Башкирию, потом Челябинскую и Свердловскую области, Пермский край и финишировать на перевале Дятлова. Это настолько манило, настолько было интересно посмотреть и на территории, и на свои силы», — рассказала путешественница.

За время похода Оксана собрала свой собственный «багаж» из инсайтов и лайфхаков и решила обратить их в полезную информацию для остальных туристов, чтобы они были готовы к трудностям или знали, где можно облегчить путь. По проекту разработают не только стенды, но и аудиогиды. Также на Большой уральской тропе обустроят пешие, велосипедные и водные маршруты.

«На самом деле проект уникальный, описание и советы смогут привести на эту тропу людей, семьи. Две тысячи километров человек прошел, все Уральские горы, это же невероятно. Этот маршрут уникальный для всей планеты. Все Уральские горы проходимы, теперь мы это точно знаем», — отметил губернатор Алексей Текслер.





Также проект позволит уменьшить антропогенную нагрузку на маршрут и развести турпотоки таким образом, чтобы люди не сходили с тропы, не нарушали покой животных, не вытаптывали экосистему и не бросали мусор.

Авторы: Евгения Старцева, Анна Махнина