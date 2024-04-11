По требованию прокуратуры городской суд Сатки запретил эксплуатацию качелей над обрывом на территории экстрим-парка GRIFON на Больших притесах, пока аттракцион не пройдет государственную регистрацию, сообщает пресс-служба суда.
«В ходе прокурорской проверки было установлено, что на земельном участке на территории большого отвесного скального массива с целью осуществления предпринимательской деятельности ИП Шишовым размещены объекты развлекательных услуг экстрим-парка GRIFON, в том числе качели, которые совершают маятниковые движения над обрывом. Данный объект является аттракционом, следовательно, должен быть зарегистрирован в исполнительном органе субъекта Российской Федерации, осуществляющем региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов», — отмечают в пресс-службе.
Представители экстрим-парка заявили в суде, что качели уже демонтированы, на скале осталась железная конструкция, которую планируют использовать для спуска к реке.
Прокурор и суд этому заявлению не поверили, так как сотрудники парка всего лишь сняли с массивного основания цепи и сиденья, которые можно быстро вернуть назад. Кроме того, в кассе парка по-прежнему выставлена информация о стоимости билета на качели.
Суд признал обеспокоенность прокуратуры вполне обоснованной и запретил ИП Шишову эксплуатировать аттракцион «качели над обрывом» до государственной регистрации.
Летом 2023 года на Больших притесах во время спуска на зиплайне насмерть разбился мужчина.