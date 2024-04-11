На Больших притесах под Саткой, где погиб турист из Перми, закрывают аттракцион

Обеспокоенность прокуратуры вызвали качели над обрывом

По требованию прокуратуры городской суд Сатки запретил эксплуатацию качелей над обрывом на территории экстрим-парка GRIFON на Больших притесах, пока аттракцион не пройдет государственную регистрацию, сообщает пресс-служба суда.

«В ходе прокурорской проверки было установлено, что на земельном участке на территории большого отвесного скального массива с целью осуществления предпринимательской деятельности ИП Шишовым размещены объекты развлекательных услуг экстрим-парка GRIFON, в том числе качели, которые совершают маятниковые движения над обрывом. Данный объект является аттракционом, следовательно, должен быть зарегистрирован в исполнительном органе субъекта Российской Федерации, осуществляющем региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов», — отмечают в пресс-службе.

Представители экстрим-парка заявили в суде, что качели уже демонтированы, на скале осталась железная конструкция, которую планируют использовать для спуска к реке.

Прокурор и суд этому заявлению не поверили, так как сотрудники парка всего лишь сняли с массивного основания цепи и сиденья, которые можно быстро вернуть назад. Кроме того, в кассе парка по-прежнему выставлена информация о стоимости билета на качели.

Суд признал обеспокоенность прокуратуры вполне обоснованной и запретил ИП Шишову эксплуатировать аттракцион «качели над обрывом» до государственной регистрации.

Летом 2023 года на Больших притесах во время спуска на зиплайне насмерть разбился мужчина.