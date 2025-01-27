На благоустройство челябинского парка «Плодушка» потратят 35 млн рублей

На заимке установят освещение, новые скамейки и высадят шалфей

Монастырскую заимку «Плодушка» в Челябинске облагородят в 2025 году на 35 миллионов рублей. Подрядчик уже определен, сообщила 27 января на аппаратном совещании в мэрии исполняющая обязанности главы Ленинского района Ольга Гущина.

Согласно документам, опубликованным на официальном портале закупок, благоустроят зону исторического ландшафта, расположенную в пределах улиц Энергетиков, Гранитной, Агалакова, Бобруйской. Здесь установят новые светодиодные фонари, высадят деревья и обустроят небольшой цветник, уложат газоны и новую тротуарную плитку.

«Плодушку», славящуюся яблонями, дополнят другими деревьями и кустарниками. Так, здесь появятся ивы, рябины, можжевельник, кизильник. Из цветов — жасмин, шалфей, эхинацея пурпурная, ожика лесная, котовник Фассена, гортензии. Дополнят парк и архитектурными формами: скамейками на одного или нескольких отдыхающих, шезлонгами, навесами и большими «камнями», на которых можно посидеть.

Также в парке установят видеонаблюдение, цена контракта — 15 миллионов рублей. Администрация Ленинского района уже размещала аукцион на монтаж камер, но ни один подрядчик не заявился.

Работы должны завершить до конца июля 2025 года.

Напомним, в 2024 году о монастырской заимке сняли фильм «Уральский Эдем». Корреспондент ИА «Первое областное» узнал у создателей картины об истории сада, съемках и растущей популярности документалки за рубежом.

Материал создан ИА «Первое областное».