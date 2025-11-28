На берегу Шершневского водохранилища ищут шесть пропавших лебедей

В Минэкологии уверены, что они улетели

Жители деревни Сосновки обеспокоены судьбой лебедей, которые все лето обитали на Шершневском водохранилище. По словам местных жителей, ночью с 26 на 27 ноября они слышали выстрелы, а утром обнаружили берег, усыпанный перьями. Жители утверждают, что видели и пятна крови.

«У нас была местная достопримечательность: плавали лебеди — два взрослых и их детеныши. Сегодня ночью жители слышали выстрелы. Утром пришли — весь берег Шершней в перьях и крови. А один лебедь жалобно кричал, словно ребеночек, посреди водохранилища», — рассказала жительница Сосновки Алена.

На сигнал жителей оперативно отреагировали в Минэкологии региона. Специалист-эколог выехал на место и провел тщательный осмотр береговой линии. В ходе обследования не было обнаружено следов крови и повреждений на перьях.

«В ходе проведенного выездного обследования территории, о которой идет речь, охотинспектором Минэкологии обнаружены пуховые перья лебедей — ровные, неповрежденные, без следов крови. Это говорит об их естественном выпадении во время чистки оперения птицами. Так как лебедей было много (на видео 6 особей), объем перьев значителен. В момент обследования лебедей, а также фактов, свидетельствующих об их отстреле, на водоеме не обнаружено. Вероятнее всего, птицы подготовились к перелету и улетели на юг», — пояснили в Минэкологии.