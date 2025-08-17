На базе водогрязелечебницы челябинской ГКБ № 1 появится амбулаторно-реабилитационный центр

Он станет еще одним важным звеном в системе поддержки участников СВО на Южном Урале

Помощь, основанная на современных методиках реабилитации, и пациентоцентричность — это основные принципы, по которым работают сегодня врачи всех подразделений челябинской горбольницы № 1, в том числе в поликлинике № 3, где располагается водогрязелечебница. На ее базе было организовано специализированное подразделение для реабилитации, в том числе участников СВО. Причем как физической, так и психологической. Об этом главврач ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов рассказал депутату Госдумы Яне Лантратовой в ходе ее инспекционного визита в медучреждение.

Он презентовал депутату проект амбулаторно-реабилитационного центра, которым лечебница станет в течение ближайших двух лет.

«Участники специальной военной операции часто получают ранения, травмы и заболевания, требующие длительного восстановления. Амбулаторно-реабилитационный центр позволит обеспечить качественную медицинскую помощь, включая физиотерапию, лечение в том числе посттравматических осложнений и восстановление функций организма. Специализированное оборудование и квалифицированный персонал помогут ускорить процесс реабилитации», — пояснил Дмитрий Тарасов.

Часть оборудования — тренажеры для разработки суставов, электромагниты, комплексы для восстановления функций опорно-двигательного аппарата и т. д. — уже закуплена. На эти цели по решению губернатора Алексея Текслера было выделено 50 миллионов рублей. Для завершения комплектования необходимо еще 63 миллиона.

«Челябинская область сегодня участвует в федеральной программе дооснащения подобных реабилитационных отделений. На это запланированы большие из федерального бюджета плюс софинансирование из регионального», — говорит министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

Все оборудование, которое закуплено, уже работает, пока на старых площадях — «мы не можем позволить себе полностью закрыться на ремонт», говорит главврач. Так, тренажеры для восстановления опорно-двигательных функций вовсю работают: например, стабилоплатформа, антигравитационная беговая дорожка и ее «сестренка» — беговая дорожка с разгрузкой веса тела помогают пациентам с травмами нижних конечностей, а также после инфарктов, инсультов и т. п.

А в это время больница ускоренными темпами ремонтирует второй этаж — обновляют буквально все: от стен и пола до коммуникаций.

Там, помимо тренажерного зала и зала лечебной физкультуры, разместятся массажные кабинеты, кабинеты физио- и иглорефлексотерапии, будет работать мультидисциплинарная команда врачей, включая психотерапевтов и логопедов — для оказания психологической поддержки и помощи в социальной адаптации.

«Мы стремимся приблизить эту помощь к каждому нашему жителю, который нуждается в ней, и мы понимаем, что прежде всего, конечно, ко всему нашему оборудованию нужны специалисты, причем высокого уровня. Мы привыкли преимущественно реабилитировать заболевания мирного времени, а сейчас мы сталкиваемся и с политравмой, и в том числе со слуховыми нарушениями, и с мозговыми травматическими нарушениями, поэтому, конечно, в подобных крупных реабилитационных центрах должна быть сформирована команда профильных высококлассных специалистов», — говорит министр Татьяна Колчинская.

Они будут формировать так называемую маршрутную карту пациентов, в том числе из других территорий области, а в дальнейшем маломобильные пациенты будут продолжать восстановление в поликлиниках по месту жительства — консультируясь с врачами ребцентра посредством телемедицины.

Кроме того, на базе данного реабилитационного центра будет организовано стоматологическое отделение с зубопротезированием.

«Аналогичное отделение — с лечением зубов под наркозом — есть в основном корпусе поликлиники, его создавали когда-то для пациентов с инвалидностью. И вот этот опыт мы сейчас переносим уже на другую категорию нашего населения, разворачивая подобное отделение для участников СВО на базе нового центра», — добавила министр.

Кроме того, Яну Лантратову ознакомили еще с одним проектом ГКБ № 1: на территории основного медгородка по Воровского, 16 планируется создание единой пациентоцентричной поликлиники для участников СВО с лор-центром, кабинетами диагностики, оказания первичной медико-санитарной помощи и неотложной помощи, дневным стационаром, а также с центром телемедицинских технологий с использованием искусственного интеллекта. Цена проекта — 3,5 миллиарда рублей.