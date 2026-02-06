На базе Уральского НОЦ в Челябинской области реализуется более 20 крупных проектов

Развитие науки в регионе рассмотрели на совете при губернаторе

Работу научно-образовательного центра обсудили на заседании регионального совета по вопросам высшего образования и науки, которое прошло в Челябинске под председательством губернатора Алексея Текслера. Мероприятие было приурочено ко Дню российской науки.

Алексей Текслер подчеркнул, что развитие науки и технологий является базовым условием для достижения технологического суверенитета страны. Он отметил, что в основе этой работы лежат три направления: подготовка кадров, создание современной инфраструктуры и развитие кооперации.

«Мы с вами решаем задачу общегосударственного масштаба. В сжатые сроки Россия должна обеспечить свой технологический суверенитет», — заявил губернатор.

Алексей Текслер акцентировал важность тесной кооперации науки и промышленности. Он сообщил, что на базе Уральского межрегионального научно-образовательного центра уже реализуется более 20 крупных проектов. Власти дополнительно поддерживают инициативы по импортозамещению, которые обязательно предполагают партнерство с индустрией и ее софинансирование. Яркими примерами таких проектов стали Центр промышленной робототехники на базе ЮУрГУ и Центр инженерных разработок в ЧелГУ.

«Проекты технологического лидерства требуют лучших междисциплинарных команд, когда объединяются компетенции и искусственный интеллект, передовые экологические практики и новые методы производства. И таких примеров у нас немало. Также важно создавать условия для развития креативных индустрий и других новых направлений экономики», — отметил губернатор.

В завершение заседания Алексей Текслер дал ряд поручений. Он распорядился объявить отбор на создание еще трех региональных молодежных лабораторий, активнее включаться в национальные проекты технологического лидерства и консолидировать ресурсы вузов. Также губернатор поручил перезапустить работу Совета ректоров Челябинской области.