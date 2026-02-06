На базе челябинского межуниверситетского кампуса откроют 40 научных лабораторий

Здесь будут исследовать материаловедение, физику материалов, экологию

В Челябинске на базе межуниверситетского кампуса мирового уровня совместно с предприятиями региона откроют не менее 40 лабораторий. В них будут изучать интеллектуальное производство, материаловедение и физику материалов, экологию и живые системы, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Считаю, что синергия университетов, научно-исследовательских институтов и промышленных компаний позволит решить реальные технологические задачи», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Также глава региона обозначил развитие материально-технических возможностей как основу для роста научного потенциала региона. Важнейшей стратегической инициативой в этом направлении является межуниверситетский кампус. Напомним, что в 2026 году в кампусе откроется шесть новых гостиниц для студентов, сейчас работают две.

«Кампус станет центром притяжения не только для студентов и молодых ученых, но и привлечет корифеев науки и производства, станет площадкой для реализации новых идей и поиска индустриальных партнеров-единомышленников», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также на базе кампуса сейчас идет строительство многофункционального центра.