На Байкале краснокнижного оленя пытаются спасти от вымирания

В Бурятии сохранилось всего 23 особи

Ученые Байкальского заповедника и фонда «Озеро Байкал» организуют две экспедиции по изучению зимовки оленей и выяснят, что угрожает этим животным.

«Ecли нe пpинять oпepaтивныx и эффeктивныx мep пo coxpaнeнию этoй yзкoлoкaльнoй гpyппиpoвки, вид мoжeт иcчeзнyть. Ceвepный oлeнь — вaжнeйшee звeнo экocиcтeмы xpeбтa Xaмap-Дaбaн и oбъeкт биoлoгичecкoгo paзнooбpaзия Бaйкaлa», — цитирует arigus.tv генерального директора фонда «Озеро Байкал» Анастасию Цветкову.

Сейчас проходит первая экспедиция «По следам северного оленя», она продлится с 28 июня по 7 июля. Ученым предстоит исследовать около 400 километров на пути миграции оленей по хребту Хамар-Дабан в южном Прибайкалье. Специалисты будут наблюдать за движением оленей, проверять фотоловушки и собирать биоматериал для выявления возможных паразитов.

Затем последует первая зимняя экспедиция «Где зимует северный олень», которая будет проводиться с ноября по декабрь. Ученые попытаются выявить новые особенности зимовки оленей и провести подсчет особей.

«Пoкa мы знaeм тoчнo: лeтoм эти живoтныe пocтoяннo нaxoдятcя в гopнoй тyндpe. Haши лeтниe фoтoлoвyшки фикcиpyют eгo дo oктябpя-нoябpя, нo пoтoм иx кapты пaмяти пepeпoлняютcя. Чacть кaмep из-зa мopoзoв зимoй нe paбoтaют, xoтя нa ниx ecть зaпиcи ceвepнoгo oлeня yжe c aпpeля», — гoвopит pyкoвoдитeль экcпeдиции Aлeкceй Kитaeв.

В 2026 году специалисты планируют закрепить на оленях спутниковые ошейники.

Автор: Алиса Шакирова