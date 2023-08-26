На автодороге Челябинск - Харлуши устанавливают пункт весогабаритного контроля

Из-за работ на участке возникла пробка

На автодороге Челябинск — Харлуши образовалась пробка как на подъезде к Челябинску, так и обратную сторону. Как сообщили 26 августа в пресс-службе регионального Миндора, на участке дороги проводят работы по устройству пункта весогабаритного контроля. Организовано реверсивное движение.

«На 12 километре автомобильной дороге Челябинск — Харлуши проводят работы по устройству пункта весогабаритного контроля. Организовано реверсивное движение на подходах к участку проведения дорожных работ. Все работы будут закончены сегодня до 21:00»,— уточнили в ведомстве.

Водителей просят проявить терпение.