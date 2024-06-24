На «Атомный выпускной» в Челябинске закроют движение автомобилей

Ограничения введут с пятницы на субботу

В пятницу, 28 июня, в центре Челябинска пройдет масштабный праздник для школьников — «Атомный выпускной». Мероприятие будет проходить в парке имени Гагарина. С обеда проход в парк будет закрыт. Также на это время ограничат движение по частям улиц Энтузиастов и Коммуны, прилегающим к парку. Об этом на аппаратном совещании мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

На протяжении девяти часов практически восемь тысяч школьников будут развлекать на интерактивных площадках, аттракционах, шоу-программах. Хедлайнером вечера станет российская рок-группа The Hatters.

На мероприятие будут пропускать только по спискам. Все желающие попасть на «Атомный выпускной» одиннадцатиклассники заранее подавали заявки через классных руководителей.

Напомним, ранее мы писали, во сколько обойдется родителям собрать ребенка на выпускной. Также в Челябинске уже стартовала приемная кампания в вузы.