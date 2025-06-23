На «Атомный выпускной» в Челябинск приедут более 8 тысяч выпускников со всей области

Напомним, общий праздник для южноуральских выпускников состоится в ночь на 28 июня

На «Атомный выпускной» в Челябинске ждут более 8 тысяч выпускников со всех уголков Южного Урала, сообщил замглавы города Сергей Авдеев.

Специально для них на всю ночь закроют парк им. Ю. А. Гагарина. Там будут работать три сцены, на которых выступят Nansi&Sidorov и Коста Лакоста, кавер-группы «Литература», «Радио Мальта», «МАКИНТОШ».

Напомним, «Атомный выпускной» пройдет на Южном Урале уже в третий раз. Идею проекта предложил губернатор Алексей Текслер, и она уже стала новой традицией для Челябинской области.

По словам главы Челябинска Алексея Лошкина, на время общего выпускного в Центральном районе города, и особенно парка, предусмотрены усиленные меры безопасности, в охране общественного порядка будут задействованы правоохранительные органы, частные охранные предприятия и добровольные народные дружины. Также, как обычно, планируется пустить дополнительный транспорт.