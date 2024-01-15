На атомную подлодку «Челябинск» установят новый ракетный комплекс

Она станет одним из самых вооруженных российских носителей крылатых ракет

Атомный крейсер «Челябинск» оснастят современным ракетным комплексом. Модернизированные подлодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.



В данный момент ведутся работы по модернизации атомной подлодки «Иркутск». Следующей подлодкой, которую переоборудуют по проекту 949АМ, должен стать крейсер, который носит имя «Челябинск». Модернизированные подлодки смогут нести на борту до 72 «Калибров», «Ониксов» или «Цирконов».



Напомним, что К-442 «Челябинск» входит в состав Тихоокеанского флота. Атомный крейсер был спущен на воду в июне 1990 года. В 1993 году получил свое наименование в связи с тем, что над ним взяла шефство администрация города Челябинска.

