На Аркаиме высадили 128 саженцев абрикосовых деревьев

Ученые проверят, вырастут ли гибридные растения в степи

Сотрудники Ботанического сада ЧелГУ и Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства высадили 128 плодовых деревьев на территории научно-образовательного центра «Аркаимская степь». Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Абрикосовый сад двух юбилеев» посвящен 50‑летию ЧелГУ и 95‑летию ЮУНИИСК. Все саженцы — новые гибридные сорта, предоставленные институтом.





В перспективе деревья станут частью ландшафта Аркаимской степи. Ученые продолжат наблюдать за их ростом и адаптацией к местным условиям.