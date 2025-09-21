На Аркаиме впервые проведут церемонию бракосочетания в 2026 году

На регистрацию браков выделили один день

В 2026 году влюбленные из Челябинской области смогут сыграть свадьбу там, где зарождалась история человечества, — в заповеднике «Аркаим». На регистрацию браков выделили всего один день. Подробнее рассказали в пресс-службе Аркаима.

Церемонию проведут 26 июня. Дата 26.06.2026 выбрана неслучайно: она считается одной из самых красивых и наверняка будет пользоваться большой популярностью у молодоженов.

Подать заявление можно уже сейчас на портале «Госуслуги» или в отделе ЗАГС Кизильского округа.

Возможность сыграть свадьбу в уникальном историческом месте южноуральцам предоставляют впервые.