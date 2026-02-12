На Аркаиме в красивую летнюю дату впервые проведут торжественную регистрацию браков

Прием заявлений уже открыт

Влюбленные пары Челябинской области получили возможность сыграть свадьбу в самом мистическом месте Южного Урала. 26 июня 2026 года на территории историко-культурного заповедника «Аркаим» впервые состоится торжественная церемония заключения брака, сообщает пресс-служба регионального Государственного комитета по делам ЗАГС.

Дату выбрали не случайно: зеркальное сочетание чисел 26.06.2026 обещает стать не только красивой записью в свидетельстве, но и, по мнению организаторов, особенно запоминающимся днем. Местом проведения станет открытая площадка с видом на знаменитую гору Любви. Это место издавна считается у посетителей Аркаима особенным: пары поднимаются на вершину, чтобы оставить там символы своих чувств и загадать желание. Многие верят, что гора дарит гармонию и удачу в семейной жизни.

Церемония пройдет под открытым небом, на фоне бескрайних степей и древних холмов. Заявления на регистрацию брака уже начали принимать.

Ранее мы рассказывали и о других необычных и знаковых местах Челябинской области, где в 2026 году можно сыграть свадьбу.