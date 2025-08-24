На Аркаиме в конце августа распустились прострелы

Обычно эти цветы открывают весенний сезон

И погода, и природа на Южном Урале не перестают удивлять. Ближе к концу августа в регионе установилась жара, хотя полмесяца были прохладными. А в музее-заповеднике «Аркаим» в преддверии осени распустились прострелы, которые обычно открывают весенний сезон. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

«На Аркаиме зацвели прострелы. Их еще называют сон-травой. Чудеса, не иначе!»— отметили сотрудники заповедника.

Не исключено, что некоторые растения в Челябинской области начнут цвести повторно: ранее синоптики пообещали южноуральцам жаркий октябрь и теплую осень в целом.