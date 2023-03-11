На Аркаим прилетели грачи

Перелетных птиц заметили накануне у реки Большая Караганка

Грачи прилетели. На территории заповедника «Аркаим» заметили первых перелетных птиц. Старт весне в Челябинской области дан. Работники музея-заповедника рассказали, что это не самый ранний прилет птиц. Селятся перелетные в березовой роще у реки Большая Караганка.

Большие стаи птиц замечены накануне в березовой роще на склоне сопки у реки Большая Караганка. Среди местного населения эта сопка так и называется — Грачиная.

«Грачи традиционно возвращаются после зимовки в марте. В свое время, начиная с 1996 года, в заповеднике проводились фенологические наблюдения. Самый ранний прилет птиц был зафиксирован 1 марта, самый поздний — 3 апреля. Но чаще всего они появляются с 5 по 20 марта», — пояснил заместитель директора музея-заповедника «Аркаим» Александр Кисленко.

В последние годы численность грачиных стай заметно сократилась. В прежние годы птичьи колонии на Грачиной сопке насчитывали до полутора тысяч особей. От этого страдала и сама березовая роща. Но тем не менее она остается излюбленным местом перелетных птиц.