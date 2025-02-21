На Алом поле в Челябинске готовят к открытию старинный храм

Сегодня здесь побывали владыка Алексий и губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий посетили храм Александра Невского на Алом поле, где в эти дни завершаются реставрационные работы.



Активная фаза реконструкции здания ведется с 2020 года. Реставраторы в полном объеме восстановили столетнюю живопись Теперь внутреннее убранство предстает во всем своем великолепии.



«Это абсолютно потрясающая работа. В силу известных причин старинная роспись была утеряна, но, слава Богу, только частично. Кое-что сохранилось под слоем гипса. И наши замечательные реставраторы смогли восстановить храм в его первоначальном виде», — отметил Алексей Текслер.

Реставраторы из Санкт-Петербурга возродили росписи учеников Виктора Васнецова в храме, а мастера из Москвы завершили художественное убранство.









До революции храм успели расписать только в верхней части. Сейчас удалось восстановить первоначальные замыслы архитекторов и иконописцев. Губернатору показали восстановленную фреску Иисуса Христа в алтаре, изображение Святой Троицы в центральном куполе, евангельские сюжеты, лики святых угодников Божиих, ангелов и многое другое.



«Сегодня храм выглядит как произведение искусства. Проведена великолепная реставрация, выполнены замечательные полы, проложена современная инженерия», — сказал губернатор.

Скоро строители установят в храме мраморный иконостас — это отдельное произведение искусства.



«Я думаю, все прихожане, все верующие оценят его по достоинству. А мы с Божией помощью будем делать все, чтобы храм полноценно заработал уже в этом году», — добавил Алексей Текслер.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий отметил, что с возрождением храма в Челябинск возвращается историческая память.





«Храм — небольшой кусочек Царства Небесного на земле. Он освещает жизнь наших горожан, нашей Челябинской области. Хотелось бы всех пригласить в этот храм, когда он откроется. Приходите и посмотрите на храм во всем великолепии. И прославляйте Бога и людей, которые трудились здесь, не жалея ни сил, ни здоровья», — обратился к землякам владыка.

Внутренние работы в храме будут закончены в мае 2025 года. После этого подрядчики облагородят прилегающую территорию. Кстати, в храме появится уличный лифт для маломобильных посетителей.