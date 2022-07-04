На Аллее Героев в Бакале открыли памятник морякам

Монумент посвящен героям современных войн

Памятник морякам, отдавшим жизнь за Отечество во время современных войн, открыли на Аллее Героев в Бакале, сообщает пресс-служба администрации Саткинского района.

«Инсталляцию „Голубой берет ВДВ“ отлили из чугуна каслинские мастера. Инсталляция, как и вся Аллея Героев, открытая год назад, сделана при поддержке НПРО „Урал“ и его генерального директора Владислава Шацилло», — рассказал директор по корпоративной защите Бакальского рудоуправления, ветеран боевых действий в Чечне Айдар Газимуллин.

На Аллее также появился памятный камень пограничникам и солдатам правопорядка. Участники церемонии посадили дуб, который будет символизировать память о героическом прошлом и преемственность поколений.

На памятном митинге перед ветеранами боевых действий выступили глава Бакальского городского поселения Андрей Зарочинцев, директор Бакальского рудоуправления Дмитрий Стариков, а также представители общественных и ветеранских организаций.