На 9 маршрутов выйдут новые автобусы в Челябинске и пригороде до конца 2025 года

Для Челябинской агломерации приобретут 101 единицу транспорта

В Челябинске и пригороде до конца 2025 года 101 новый автобус выйдет на 9 маршрутов. Их номера назвали в региональном Миндортрансе.

В Челябинске новый транспорт выйдет на маршруты № 15, 17а, 74, 95,158к, в Копейске — № 2 и 21а, в пригороде — № 213 и 348.

Для Челябинской агломерации приобретут 21 большой автобус, 63 средних и 17 малого класса.

Уточняется, что автобусы перевозчики приобретут до конца этого года про программе лизинга с государственным участием.

«Участие в программе стало возможным благодаря проводимому переводу маршрутов на регулируемый тариф с увеличением финансирования до нормативного. Программа предоставляет перевозчикам, победившим в конкурсах на маршруты, скидку 40% от базовой стоимости автобусов»,— уточнили в ведомстве.