На 86 году жизни скончался актёр Валентин Гафт

О его смерти сообщила супруга Ольга Остроумова.

Сегодня, 12 декабря, на 86 году жизни скончался актёр Валентин Гафт. Об этом агентству ТАСС сообщила его супруга Ольга Остроумова.

«Да, его не стало. Это произошло сегодня»,— цитирует актрису ТАСС.

По предварительным данным, народного артиста РСФСР похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище на аллее актёров.

Валентин Иосифович прожил насыщенную жизнь. Родился он в Москве в 1935 году в семье военюриста 3 ранга и домохозяйки. Свой творческий путь начал ещё в школьные годы: Валентин Гафт часто играл в школьных спектаклях, и после того, как окончил школу, тайком подал документы в Щукинское училище и Школу-студию МХАТ. В последний актёр поступил с первой попытки.

В 1956 году Валентин Гафт дебютировал в фильме «Убийство на улице Данте», а в 1957 году — на сцене Театра имени Моссовета. Всего сыграл в более чем 100 спектаклях и фильмах.

Валентин Гафт удостоен множества наград: ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, Орденом Дружбы. Являлся заслуженным артистом РСФСР и народным артистом РСФСР. Лауреат множества премий.

В августе 2019 года актёр был госпитализирован с инсультом левого полушария головного мозга. Позднее пошёл на поправку, начал слышать и понимать.