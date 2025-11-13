На 80% выполнен капремонт 25 км федеральной трассы «Иртыш» в Челябинской области

Дорогу в Красноармейском районе расширяют до четырех полос

Более чем на 80% завершен капремонт 25-километрового участка федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Красноармейском районе, участок расширяют до четырех полос, сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

Сейчас там завершается укладка верхнего и нижнего слоя асфальта. Уже установили часть металлических ограждений, надземный переход на 27-м километре, автобусные остановки, сделали разметку из термопластика и частично заменили дорожные знаки.

В 2024 году для автомобилистов были открыты более пяти километров обновленной трассы, расширенной до четырех полос. До конца 2026 года планируется доделать оставшиеся 6,4 километра трассы, тогда обновят и свет — поставят 190 светильников.

Работы ведутся с опережением благодаря дополнительному финансированию. Расширение позволит разгрузить трассу Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и поспособствует развитию особой экономической зоны в Красноармейском округе.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в регионе активно ремонтируются также трассы областного значения, до 2030 года планируется обновить 87% дорог. Напомним, губернатор Алексей Текслер на совещании с главами в Южноуральске поручил завершить ремонтные работы этого года в течение недели.