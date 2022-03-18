На 73‑м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Назарова

Актриса театра и кино запомнилась зрителям ролью подруги главной героини в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова»

На 73-м году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.

Дебют Назаровой в кино состоялся в 1972 году. В числе лучших работ: Верочка («Неоконченная пьеса для механического пианино»), Тамара («Молодая жена»), Нюра («Старый Новый год»), Вдовина («Последний побег»), Нина Иванова («Мисс миллионерша»). Небольшая роль подруги главной героини в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова» стала визитной карточкой актрисы и полюбилась зрителям.

С 1989 года она оставила актерскую профессию по состоянию здоровья.

Наталья Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу же была принята в труппу Московского художественного театра, где много и плодотворно работала.