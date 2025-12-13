На 6 градусов выше нормы поднимется температура в Челябинской области 13 декабря

На западные районы обрушатся снегопады

Сегодня, 13 декабря, температура воздуха в Челябинской области может подняться до −2°C. Надвигающийся с юга циклон принесет в регион небольшие, а местами и умеренные осадки, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около −3...−5°C. Пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, слабый.

В Магнитогорске слабые осадки усилятся к ночи. Градусники покажут около −4°C.

В Миассе небольшой снег закончится ближе к вечеру, но ночью возобновится. Температура поднимется до −4°C. Ветер южный, до 2 метров в секунду.

В Златоусте — слабый снег и −5°C.

В Трехгорном — пасмурно и без осадков. Столбики термометров достигнут −3°C. Ветер юго-западный, слабый.

Жителям Верхнеуральска синоптики прогнозируют −6°C и снег.

В Кыштыме и Карабаше — небольшой минус, облачно и почти без ветра.

Троичанам достанутся хмурое небо и −3°C.

В целом температура в регионе установится в пределах от −2 до −10°C — холоднее всего будет на юге. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на крайнем западе осадки ожидаются умеренными. Утром локально гололед. Ветер южный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.