На 250-летии Миасса споют финалисты «Битвы хоров»

Город отмечает большой юбилей

В субботу, 18 ноября, Миасс отметит свое 250-летие. Мэрия города опубликовала афишу праздничных мероприятий. В программе — фестивали, концерты, мастер-классы, ярмарки, эстафета и фейерверк, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Череда ивентов откроется в 10 утра фестивалем «Миасс спортивный». Постепенно активности переместятся в городской Дом культуры, краеведческий музей, городскую библиотеку. В середине дня на центральной городской площади стартует молодежная часть праздника с мастер-классом по граффити и выступлениями военно-патриотических клубов. Там же до 6 часов вечера будут работать ярмарка сувениров и различные интерактивные площадки.

В 17:00 на площади начнется праздничный концерт «250 — это только начало». Хедлайнером выступит «Хор Михаила Бублика» — финалист телешоу «Битва хоров».

Праздник завершится в 20:30 фейерверком.

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