На 19 дворов больше запланированного отремонтируют в Магнитогорске

Проекты реализуют на дополнительные средства в рамках программы «Инициативного бюджетирования»

В Магнитогорске состоялась комиссия по отбору инициативных проектов по благоустройству дворовых территорий. Обращения жителей рассмотрели главы районов, специалисты администрации, депутаты городского собрания.

Напомним, что инициативное бюджетирование впервые реализуется в России и в регионе в этом году. Программа предполагает непосредственное участие жителей в решении актуальных вопросов в своих муниципалитетах.

Для реализации лучших идей в Магнитогорске из областного бюджета выделено порядка 90 миллионов рублей. Сначала комиссия выбрала 20 приоритетных проектов. Однако губернатор объявил о выделении еще 400 миллионов на реализацию проектов инициативного бюджетирования. Таким образом в город металлургов поступили еще дополнительные средства — 47,6 миллиона рублей. Сегодня комиссия отобрала еще 19 проектов, которые также будут реализованы в этом году.

«Городские дворы изменяются в лучшую сторону уже на протяжении четырёх лет. Программы по их реконструкции назывались по-разному. Но суть одна — строятся парковки, делаются тротуары, высаживаются деревья, устанавливаются малые архитектурные формы. За последние четыре года 167 дворов изменились по просьбам жителей. В этом году по другой программе, которая называется инициативное бюджетирование такая работа продолжается»,- отметил председатель городского собрания депутатов Александр Морозов.

Среди проектов, реализуемых по инициативе жителей города, ремонт сквера возле ДК железнодорожников.