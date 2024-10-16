На 13-ю зарплату рассчитывают 90% челябинцев

Больше всего ее ждут фитнес-тренеры, айтишники и охранники

Почти все челябинцы под конец года надеются получить тринадцатую зарплату. Почти 90% опрошенных ждут ее, чтобы потратить на себя, новогодние подарки или поход в магазин. Об этом нашему информагентству сообщили аналитики «Авито».

Приятный бонус есть не в каждой компании, в основном в сферах банков, юриспруденции, администрирования, производства и IT. В Челябинской области 13-ю зарплату получают 42% жителей, причем кто-то ежегодно, а кто-то — в зависимости от обстоятельств: ее могут выдавать проработавшим определенный срок, специалистам с высокими показателями эффективности или просто по усмотрению руководства.

В этом году на дополнительную выплату больше всего рассчитывают сотрудники сфер фитнеса и красоты (92%), сельского хозяйства (90%), IT (88%), охраны и безопасности (88%), производства и сырья (87%). Челябинцы собираются потратить ее на повседневные нужды, подарки и празднование Нового года, небольшие покупки для себя, погашение кредитов, покупку крупной техники, ремонт или вообще инвестиции.

В прошлом году 79% работников компаний, где существует 13-я зарплата, получили такую премию. При этом 11% из них получили премию равную своей месячной зарплате, а 18% — сумму, составляющую половину от заработной платы.