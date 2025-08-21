На 1 сентября в Челябинской области обещают дожди и прохладу

Местами будет всего +15 градусов, да и то во второй половине дня

В Челябинской области 1 сентября, в День знаний, ожидается дождливая погода. Где-то день выдастся прохладным, а где-то — умеренно теплым. Таков предварительный прогноз, размещенный на популярных погодных сервисах.

Ожидается, что в Челябинске в ночь на 1 сентября градусники покажут около +9 градусов, днем — до +19. Пройдет умеренный дождь. Имейте в виду: воздух прогреется только во второй половине дня, утром будет прохладно. Это следует учесть, собирая ребенка на линейку.

На севере региона, по данным сервисов, в День знаний будет всего +15 градусов и также дождливо. А значит, утром будет совсем прохладно.

В южных районах теплее — до +21 градуса. И там не обойдется без небольшого дождя.

В областном Гидрометеоцентре журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что наиболее точный прогноз на 1 сентября будет известен 28—29 августа, но самые точные прогнозы обычно составляются за сутки.

Зато уже сейчас можно задуматься о букете классному руководителю. Цветочные бутики уже принимают заказы — так можно быть уверенным, что цена не возрастет в преддверии праздника и желаемый букет точно будет. Есть из чего его составить: к празднику в регион привезли из Китая тонны роз, гортензий и лилий.