«Мы слишком много лет страдаем»: ботанический сад ЧелГУ оградили забором от вандалов

Территорию закроют на время, пока будут устранять последствия прогулок непрошеных гостей

Территорию ботанического сада Челябинского государственного университета оградили забором, его посещение будет доступно в определенные часы. Полностью закроют вход в Философский и Плодовый сады. К таким мерам прибегли из-за вандалов, которые вредят уникальным растениям. Об этом ИА «Первое областное» рассказала директор сада Вера Меркер.

В ботаническом саду сейчас есть три официальных входа. Гости могут ходить по территории только по специальным дорожкам. Попасть внутрь можно утром, около восьми часов. Вечером, в 20:00, ворота будут закрывать.

«Мы закрыли периметр территории ботанического сада для того, чтобы защититься от вандалов, от тех людей, которые ходят по живым изгородям и газонам, вытаптывают их, выламывают и создают ненужные тропинки. Мы слишком много лет страдаем от вытаптывания нашей территории», — прокомментировала Вера Меркер.

Философский сад закроют для посетителей полностью минимум на год. За это время планируют восстановить все разрушения.

«У нас разбиты информационные стенды, утрамбованы „уральские горы“ в асфальт, погибли многие растения, некоторые просто снесены, сорваны, выкинуты, там полный разгул вандалов был, поэтому мы закрываемся», — рассказала Меркер.

Отметим, экскурсии по ботаническому саду по-прежнему остаются. С расценками можно ознакомиться на сайте ЧелГУ.