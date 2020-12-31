«Мы продолжим развитие»: Алексей Текслер поздравил земляков с Новым годом

Губернатор Челябинской области обратился к жителям региона

Алексей Текслер поздравил земляков с наступающим 2021 годом. В своем обращении к южноуральцам он вспомнил трудности и успехи уходящего года, поблагодарил всех неравнодушных, и особенно медиков, а также выразил надежду на дальнейшее развитие региона.

«Уходящий год был без преувеличения сложным. Пандемия ворвалась в нашу жизнь, поменяла планы, отозвалась спадом в экономике и горечью людских потерь. 2020 год проверил нас на прочность: нашу сферу здравоохранения, социальные службы, работу всех органов власти да и просто каждую семью, каждого человека», — заявил губернатор.

Текслер напомнил, что коронавирус коснулся и его семьи. Поэтому он прекрасно понимает всю сложность и ответственность ситуации.

«Вместе мы достойно отвечаем на этот выход: мобилизовались, научились жить по-новому. С особой силой ощутили, как важно беречь друг друга, помогать ближним. Действовать сообща. Особая благодарность нашим медикам, которые приняли удар пандемии и бьются за каждую жизнь. Тысячи южноуральцев откликнулись на призыв тех, кому было особенно тяжело в условиях самоизоляции. Спасибо всем волонтерам за ваше неравнодушие и готовность прийти на помощь», — сказал губернатор.

Алексей Текслер заметил, что пандемия не отменила главного — область продолжила движение вперед.

«Мы благоустраивали города и села. Строили дороги, дом и больницы, детские сады и школы. Работали в поле и создавали новые производства. Помогали семьям с детьми и поддерживали малый бизнес. Все это сохранится и в 2021 году. Мы обязательно продолжим развитие, будем воплощать в реальность наши совместные планы и проекты, добиваться улучшения жизни людей», — пообещал губернатор.

Алексей Текслер от всего сердца пожелал южноуральцам здоровья и счастья, а также выразил надежду, что все желания, загаданные земляками, обязательно сбудутся в новом году.