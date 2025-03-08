«Мы гордимся и восхищаемся вами»: Артем Жога обратился к женщинам в Международный женский день

Прекрасная половина человечества успешно совмещает работу, дом и продолжает исторические традиции в дни спецоперации

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Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Он подчеркнул, что женщины обладают удивительной силой: дарят жизнь, учат видеть красоту этого мира, создают уют, поддерживают в сложные моменты и сохраняют в своей душе любовь и веру в лучшее.

«В любом деле, за что бы вы ни брались, вы достигаете впечатляющих результатов, поражаете нас, мужчин, умением все делать быстро, точно и тщательно. Каждый день справляясь с огромным количеством рабочих и домашних задач, вы всегда остаетесь обворожительными и притягательными. Мы, мужчины, гордимся и восхищаемся вами»,— сказал Артем Жога.

Он подчеркнул, что в дни спецоперации женщины достойно продолжают исторические традиции: спасают раненых, делают своими руками теплые вещи и трудятся на производствах. А главное — поддерживают родных, которые находятся на фронте, и гордятся их решением.

«Милые женщины, спасибо за то, что вы есть! За то, что согреваете все вокруг своим теплом, приносите в нашу жизнь красоту и любовь»,— поблагодарил женщин полпред президента.

В праздничный день он пожелал прекрасной половине человечества весеннего настроения, крепкого здоровья и счастья.