«Мы будем очень скучать!» — в челябинском зоопарке прощаются с рысаком по кличке Бег

Коню было 30 лет

В челябинском зоопарке — большая утрата. Сегодня здесь умер орловский рысак по кличке Бег. Ему было 30 лет.

Белогривый Бег жил на территории челябинского зоопарка с 2001 года. Изначально белогривого коня использовали в качестве гужевой лошади для развоза кормов, позже он стал участником курсов по верховой езде.

За эти годы конь стал любимцем для всех сотрудников. По словам работников зоопарка, Бег был очень добрым и милым животным, он подарил много светлых моментов.

«Надеемся, что и мы смогли дать ему любовь, которую он заслуживает. Мы будем очень сильно скучать», — признаются в зоопарке.

В последние годы посетители обращали внимание на худобу коня. Для таких тревожных гостей на загоне висела табличка, сообщавшая, что животное возрастное, с соответствующими проблемами со здоровьем, нуждающееся в особом уходе и специальном меню.

Напомним, в июне в челябинском зоопарке умер волк Люк, проживший 17 лет, а в августе умер 16-летний як Лаврентий.

Автор: Лилия Полякова