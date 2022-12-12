Житель Челябинска Александр Замараев похвастался уловом, привезенным с озера Чебаркуль. На своей странице в соцсети рыбак выложил фотографию с огромной щукой, которая, по словам Александра, весит 7,6 килограммов.
«Мы берем монстра! Орали на все озеро, как больные», — поделился эмоциями рыбак.
Александр отметил, что такой улов — его новый рекорд, после которого вся остальная рыбалка того дня перестала быть интересной.
По данным сайта Wikipedia, чаще всего щуки могут вырастать до восьми килограммов, хотя есть и рыбы-старожилы с более впечатляющим весом. Но в наших водоемах все же такие особи, как пойманная челябинцем рыба, на крючок попадают не часто.
В новогодние праздники на водоемы Южного Урала традиционно начнут выезжать любители зимней рыбалки. Но свобода и право сесть с удочкой перед лункой не означают вседозволенности. Рассказываем, о каких правилах и ограничениях стоит помнить.