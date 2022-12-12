«Мы берем монстра»: челябинец поделился в соцсетях фотографиями пойманной на Чебаркуле щуки

Александр Замараев отметил, что таким уловом побил личный рекорд

Житель Челябинска Александр Замараев похвастался уловом, привезенным с озера Чебаркуль. На своей странице в соцсети рыбак выложил фотографию с огромной щукой, которая, по словам Александра, весит 7,6 килограммов.

«Мы берем монстра! Орали на все озеро, как больные», — поделился эмоциями рыбак.





Александр отметил, что такой улов — его новый рекорд, после которого вся остальная рыбалка того дня перестала быть интересной.

По данным сайта Wikipedia, чаще всего щуки могут вырастать до восьми килограммов, хотя есть и рыбы-старожилы с более впечатляющим весом. Но в наших водоемах все же такие особи, как пойманная челябинцем рыба, на крючок попадают не часто.

В новогодние праздники на водоемы Южного Урала традиционно начнут выезжать любители зимней рыбалки. Но свобода и право сесть с удочкой перед лункой не означают вседозволенности. Рассказываем, о каких правилах и ограничениях стоит помнить.

