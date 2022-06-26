МВД утвердило требования к параметрам допустимого в России оружия самообороны

Документ вступит в силу уже в июне

МВД России утвердило требования к техническим характеристикам оружия самообороны, допустимого в стране. Они вступят в силу 29 июня 2022 года, передает издание ТАСС.

К оружию самообороны относятся огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, травматическое оружие, газовые пистолеты, револьверы, электрошокеры, а также распылители и аэрозоли, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами.

Согласно новым требованиям, огнестрельное гладкоствольное оружие самообороны не должно иметь приспособлений для бесшумной стрельбы и механизмов, обеспечивающих ведение огня очередями. Также оно должно образовывать на стреляных гильзах следы, по которым оружие можно будет идентифицировать. Кроме того, на стволе, затворе, рамке, барабане и ствольной коробке должны быть маркировочные обозначения.

«Травматическое оружие не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы, должно быть легко распознаваемым по стрелянным гильзам, иметь маркировочные обозначения. Оно не должно быть изготовлено из боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия, в том числе снятого с учета в государственных военизированных организациях, а также списанного посредством его переделки или использования его основных частей»,— говорится в документе.

Кроме того, травматическое оружие не должно иметь конструкцию, которая могла бы позволить стрелять патронами к огнестрельному оружию. Эти же требования относятся к газовым пистолетам и револьверам.

Что касается распылителей и аэрозолей, то они также должны иметь маркировочные обозначения. На баллоне должно быть написано наименование слезоточивого или раздражающего вещества.

Маркировка должна быть и на электрошокерах.