МВД России изменило правила выезда детей за границу

Теперь подавать заявления о несогласии родителя на выезд стало проще и удобнее

В МВД России утвердили изменения в правилах подачи заявлений на выезд несовершеннолетних детей за границу. Изменения коснулись подачи заявлений в том случае, если один из родителей не разрешает выехать ребенку из страны, об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.



Раньше запрет распространялся на все страны и отзывать его можно было только в суде. Теперь любой из родителей, подавая заявление о несогласии на выезд ребенка, может указать конкретный период, в который ребенок не может выехать, а также указать конкретные страны, которые попадут под запрет. Отозвать заявление можно в том же отделении МВД, в котором его подали.

Запрет не распространяется на выезд ребенка из России в сопровождении заявившего представителя, который является гражданином РФ. При этом родитель-иностранец, подавший несогласие, выехать за пределы РФ с ребенком не сможет.

Также теперь родитель в некоторых случаях может не ставить подпись в заявлении, например из-за физических ограничений. Тогда сотрудник МВД ставит прочерк и причину в графу подписи, заявление в таком случае будет принято.