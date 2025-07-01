МВД предупредило семьи бойцов СВО о новой мошеннической схеме

Злоумышленники отправляют вирусные файлы от имени Красного Креста

Злоумышленники придумали новую схему обмана, направленную на семьи участников СВО. От имени Международного комитета Красного Креста они рассылают вирусные файлы, предлагая подать запрос на поиск пленных бойцов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Уточняется, что злоумышленники рассылают файл с расширением apk под видом приложения международной организации или фотоальбома пленных. Как только пользователь установит такой файл на свой смартфон, мошенники получат доступ ко всем приложениям, в том числе банковским.

Полицейские призывают россиян не открывать файлы, которые присылают незнакомцы, и тщательно проверять всю поступающую информацию.