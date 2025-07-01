Злоумышленники придумали новую схему обмана, направленную на семьи участников СВО. От имени Международного комитета Красного Креста они рассылают вирусные файлы, предлагая подать запрос на поиск пленных бойцов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Уточняется, что злоумышленники рассылают файл с расширением apk под видом приложения международной организации или фотоальбома пленных. Как только пользователь установит такой файл на свой смартфон, мошенники получат доступ ко всем приложениям, в том числе банковским.
Полицейские призывают россиян не открывать файлы, которые присылают незнакомцы, и тщательно проверять всю поступающую информацию.