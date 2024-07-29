Музыкант из Копейска участвует в патриотическом конкурсе «Музыка гордых»

Александр Шушарин прошел в первый этап проекта

Музыкант из Копейска Александр Шушарин (SHuSHa), известный совместным треком с Никитой Джигурдой, успешно прошел первый этап конкурса «Музыка гордых», организованного Фондом Николая Расторгуева и Фондом президентских грантов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Песню для конкурса SHuSHa записал с известной исполнительницей Инной Наговицыной, Кириллом Бажениным (YOFU) и Александром Веккером из Копейска. Работа стала символом единства в поддержку важной общенациональной идеи.

«Каждому музыканту важно, чтобы его песня была услышана. Особенно бойцами СВО, в чью поддержку и написана новая композиция», — поделился Александр Шушарин.

Сейчас завершился первый этап проекта. Теперь жюри конкурса во главе с Николаем Расторгуевым оценивает видеоработы участников. Окончательные итоги жюри подведет 10 августа. Финал конкурса пройдет в Нижнем Новгороде. Там с молодыми исполнителями выступят известные музыканты, а песни-победители будут транслировать в эфире радиостанции «Гордость».

Автор: Анастасия Нездоймина