Музыкант из Челябинска получил в подарок редкую балалайку ручной работы

16-летний виртуоз побеждает на престижных конкурсах, но до сих пор не имел своего инструмента

Под Новый год исполняются все желания, даже загаданные давно. Наша история тому подтверждение. Начинающий музыкант из Челябинской области Михаил Петриченко получил балалайку ручной работы, которую попросил на проекте «Елка желаний» еще год назад. Почему Дед Мороз задержался на долгие 12 месяцев, читайте в материале ИА «Первое областное».

Михаил Петриченко родом из Варны — села на юге Челябинской области. Музыкой занимается с четырех лет. На счету юного виртуоза победы в разных престижных конкурсах, а в руках — старенькая балалайка, взятая напрокат в сельской музыкальной школе. Этой осенью парень поступил в музучилище. Музыка станет его профессией. Без хорошего инструмента о дальнейших победах было трудно мечтать.

Хорошие инструменты стоят около 200 тысяч рублей. Мама Миши пыталась скопить на авторскую балалайку, думала взять кредит, а потом написала письмо на проект «Елка желаний». Шар с мечтой Михаила в декабре 2021 года попал в руки сотрудников благотворительного фонда РМК. И история завертелась.

«Сегодня наш мир меняется очень быстро. Отрадно видеть, что юные дарования увлекаются традиционным народным искусством. Поэтому мы решили помочь в развитии таланта Миши. Надеемся, что его земляки еще будут гордиться успехами юного музыканта»,

— говорит председатель благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Миша сам выбрал мастера — одного из лучших в стране. Евгений Денисов живет в Новосибирске и делает инструменты для самых известных музыкантов в России. Изготовление Мишиной балалайки растянулось на год, так как к мастеру большая очередь, а инструменты он изготавливает вручную. В ноябре парень и его мама ездили в гости к мастеру, чтобы своими глазами увидеть, как рождаются авторские инструменты. А на днях Евгений Денисов приехал в Челябинск, чтобы вручить нашему пареньку новенький инструмент.

Встреча с мастером проходила в Южно-Уральском институте искусств имени Чайковского. На нее также пришли преподаватели и студенты вуза, ведь в огромном Челябинске нет своих мастеров, которые изготавливают и чинят балалайки. Евгений Петрович рассказал, отчего может капризничать инструмент и какому «доктору» его нужно нести во время болезни. А потом вручил Мише долгожданную балалайку.

«У этого инструмента есть потенциал. К нему нужно привыкнуть. С ним нужно договориться»,

— обратился к юному виртуозу Евгений Денисов.

Миша пообещал, что будет играть на новенькой балалайке всю ночь. И тут же исполнил 24-ю симфонию Паганини, которую обычно играют на скрипке.

«У Михаила хорошая техника игры и светлая голова. Сейчас он учится в музучилище, а репертуар играет уровня консерватории. Конечно, с новой балалайкой ему придется начинать все с нуля: по новой отработать все технические приемы. Но, я думаю, Миша справится с этим быстро. Надеюсь, в марте мы сможем поехать на серьезный конкурс»,

— говорит преподаватель юного виртуоза Александр Просветов.

К сожалению, хорошие инструменты доступны далеко не всем начинающим музыкантам. Даже в училище есть студенты, которые играют на заводских балалайках, гитарах и домрах. А они не дают того звука, на который должен рассчитывать профессионал.

Инструмент ручной работы сегодня можно получить в подарок за победу на престижном конкурсе. Другое дело, что выиграть такой конкурс с плохим инструментом практически невозможно.

«Мне приходилось сидеть в жюри разных конкурсов. На них тоже приходят талантливые исполнители с плохим инструментом. И это видно, когда музыкант пытается достать из инструмента больше, чем тот может позволить. Но условия конкурса для всех общие, и такие участники получают более низкую оценку. От инструмента зависит 50 процентов успеха»,

— говорит доцент кафедры оркестровых народных инструментов ЮУрГИИ имени Чайковского Алексей Федулов.