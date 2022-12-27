Михаил Петриченко родом из Варны — села на юге Челябинской области. Музыкой занимается с четырех лет. На счету юного виртуоза победы в разных престижных конкурсах, а в руках — старенькая балалайка, взятая напрокат в сельской музыкальной школе. Этой осенью парень поступил в музучилище. Музыка станет его профессией. Без хорошего инструмента о дальнейших победах было трудно мечтать.
Хорошие инструменты стоят около 200 тысяч рублей. Мама Миши пыталась скопить на авторскую балалайку, думала взять кредит, а потом написала письмо на проект «Елка желаний». Шар с мечтой Михаила в декабре 2021 года попал в руки сотрудников благотворительного фонда РМК. И история завертелась.
«Сегодня наш мир меняется очень быстро. Отрадно видеть, что юные дарования увлекаются традиционным народным искусством. Поэтому мы решили помочь в развитии таланта Миши. Надеемся, что его земляки еще будут гордиться успехами юного музыканта», — говорит председатель благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.
Миша сам выбрал мастера — одного из лучших в стране. Евгений Денисов живет в Новосибирске и делает инструменты для самых известных музыкантов в России. Изготовление Мишиной балалайки растянулось на год, так как к мастеру большая очередь, а инструменты он изготавливает вручную. В ноябре парень и его мама ездили в гости к мастеру, чтобы своими глазами увидеть, как рождаются авторские инструменты. А на днях Евгений Денисов приехал в Челябинск, чтобы вручить нашему пареньку новенький инструмент.
Встреча с мастером проходила в Южно-Уральском институте искусств имени Чайковского. На нее также пришли преподаватели и студенты вуза, ведь в огромном Челябинске нет своих мастеров, которые изготавливают и чинят балалайки. Евгений Петрович рассказал, отчего может капризничать инструмент и какому «доктору» его нужно нести во время болезни. А потом вручил Мише долгожданную балалайку.
«У этого инструмента есть потенциал. К нему нужно привыкнуть. С ним нужно договориться», — обратился к юному виртуозу Евгений Денисов.
Миша пообещал, что будет играть на новенькой балалайке всю ночь. И тут же исполнил 24-ю симфонию Паганини, которую обычно играют на скрипке.
«У Михаила хорошая техника игры и светлая голова. Сейчас он учится в музучилище, а репертуар играет уровня консерватории. Конечно, с новой балалайкой ему придется начинать все с нуля: по новой отработать все технические приемы. Но, я думаю, Миша справится с этим быстро. Надеюсь, в марте мы сможем поехать на серьезный конкурс», — говорит преподаватель юного виртуоза Александр Просветов.
К сожалению, хорошие инструменты доступны далеко не всем начинающим музыкантам. Даже в училище есть студенты, которые играют на заводских балалайках, гитарах и домрах. А они не дают того звука, на который должен рассчитывать профессионал.
Инструмент ручной работы сегодня можно получить в подарок за победу на престижном конкурсе. Другое дело, что выиграть такой конкурс с плохим инструментом практически невозможно.
«Мне приходилось сидеть в жюри разных конкурсов. На них тоже приходят талантливые исполнители с плохим инструментом. И это видно, когда музыкант пытается достать из инструмента больше, чем тот может позволить. Но условия конкурса для всех общие, и такие участники получают более низкую оценку. От инструмента зависит 50 процентов успеха», — говорит доцент кафедры оркестровых народных инструментов ЮУрГИИ имени Чайковского Алексей Федулов.
Хорошо, что в Челябинске еще один начинающий музыкант получил достойную балалайку.
Как Михаил ездил в гости к мастеру в Новосибирск и как делают балалайки, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».